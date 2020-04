Coronavirus, il Soroptimist Club dona pannolini lavabili a comuni di Torregrotta e Villafranca

4 Aprile 2020 14:34

Il Soroptimist Club Spadafora Gallo-Niceto dona 100 pannolini lavabili per bebè ai Comuni di Torregrotta e Villafranca

In questo momento di generale difficoltà sociale connessa alle problematiche economiche generate dall’emergenza COVID-19, e seguendo i principi di sorellanza e vicinanza a donne e bambini, il Soroptimist Club Spadafora Gallo – Niceto ha deciso di donare 100 pannolini lavabili per bebè (valore economico di circa 2000 euro) ai comuni di Torregrotta e Villafranca che, entusiasti, hanno ritirato, prendendosi carico di farli pervenire alle famiglie che più ne hanno bisogno.

Una bellissima iniziativa di solidarietà e beneficenza in un momento drammatico e difficile per tutti. Il Club Spadafora ha voluto rimarcare l’attenzione al disagio sociale del territorio, portando aiuto quanto più possibile a famiglie e bimbi in difficoltà.

