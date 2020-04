Coronavirus, il sindaco di Gioia Tauro annuncia una splendida notizia [DETTAGLI]

13 Aprile 2020 16:52

Coronavirus, il messaggio pubblicato su facebook dal sindaco di Gioia Tauro

“Buona Pasquetta. Bellissima notizia: Silvio Giuliano che è risultato negativo a tre tamponi, è stato dimesso in questo momento dall’ospedale di Reggio Calabria, sta per rientrare a casa, dove si atterrà a una nuova quarantena di 14 giorni, così come da procedura medica. Da parte di tutti noi un abbraccio caloroso, affettuoso e sincero all’uomo che si è battuto e ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus. A lui i migliori auguri di rientro a casa. Ad oggi, fortunatamente, non abbiamo più nessun caso a Gioia Tauro di coronavirus. Stiamo seguendo con molta attenzione e prudenza, assieme al dipartimento di prevenzione, tutti coloro che sono rientrati a Gioia Tauro e che si sono dichiarati nel censimento regionale e comunale. Rispettiamo le regole e lasciamo il coronavirus fuori dalle nostre porte. Questa è la nostra migliore arma.

Andrà tutto bene.

Uniti si vince.

Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi”. Il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio.