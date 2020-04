Coronavirus, il Rotary Reggio Est dona due bancali di generi alimentari

11 Aprile 2020 14:59

Coronavirus, nuova iniziativa del Rotary Reggio Est per il sociale

Prosegue l’emergenza Covid, e prosegue anche l’attività sociale del Rotary Club Reggio Calabria Est che a fronte dell’emergenza epidemiologica e del conseguente aumento di famiglie in difficoltà, nella mattina di giorno 10 aprile 2020 ha donato due bancali di generi alimentari vari, soprattutto dedicati all’infanzia, al Centro di Ascolto la casa di Maria parrocchia San Giuseppe a Melito di Porto Salvo. Un’espressione di solidarietà che vuole testimoniare l’attenzione del Club al suo territorio. “Il nostro – si legge in una nota diramata dal Club – vuole essere un ringraziamento al Parroco e ai volontari per il significativo servizio che stanno svolgendo per far fronte alle richieste di tante famiglie in difficoltà. Vuole nello stesso tempo essere un’attività di service che evidenzi quello che è lo spirito rotariano in tutto il mondo. La settimana scorsa il Club è stato protagonista di un altro service per la fornitura di mascherine protettive è stata donata alla Polizia di Stato e ai Farmacisti del territorio di Melito Porto Salvo. Il Rotary Club Reggio Calabria Est – conclude la nota – non si ferma qui e intende perseguire altri service in ambito sanitario, indispensabili per far fronte all’emergenza Coronavirus”.