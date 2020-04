Coronavirus, il Comune di Lamezia Terme annuncia un’ordinanza per bloccare le riaperture della Regione: “è vero che siamo ai margini dall’epidemia ma dobbiamo rimanere chiusi”

30 Aprile 2020 00:47

Coronavirus, la posizione del Comune di Lamezia Terme

“È vero che la Calabria è Regione interessata ad oggi in maniera marginale dall’epidemia Covid 19. Ciò anche per le condivisibili misure sinora adottate dalla Regione Calabria e per il rigore nell’osservare le prescrizioni indicate. Non è però ora il momento di operare strappi laceranti rispetto alle indicazioni date dalla Comunità Scientifica ed il ritorno alla auspicata normalità dovrà avvenire gradualmente e verificandone passo dopo passo gli effetti; non si può rischiare di vanificare i sacrifici immensi che da due mesi sopportano i nostri concittadini. Pertanto, il Comune di Lamezia Terme adotterà domattina ordinanza con la quale bloccherà da subito l’applicazione del provvedimento della Regione Calabria del 29 aprile e continuerà ad adeguarsi alle prescrizioni nazionali ed a quanto stabilito nelle ordinanze sindacali emesse o da emettere. Dobbiamo salvaguardare la nostra salute ed il nostro futuro“. Con questo post su facebook, il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro annuncia di bloccare, nel suo territorio comunale, l’ordinanza della Regione Calabria.