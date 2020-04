Coronavirus, i tre distretti messinesi del Rotary donano un ventilatore polmonare all’Ospedale Papardo

8 Aprile 2020 15:51

Il direttore generale Paino: “Iniziative come questa ci fanno sentire onorati di servire la città di Messina”

E’ stato consegnato questa mattina all’A.O. Papardo un ventilatore polmonare per contribuire all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19. La donazione è a opera dei tre club Rotary messinesi che si sono attivati per dare un aiuto alla città attraverso una raccolta fondi tra i soci, finalizzata all’acquisto del ventilatore.

L’iniziativa, promossa dal presidente del Rotary Messina Peloro, Filippo Cavaliere, ha subito ottenuto il consenso del Rotary Stretto di Messina del presidente Thanos Liossis e del Rotary Club Messina del presidente Piero Maugeri. Il ventilatore polmonare è stato consegnato alla struttura ospedaliera, che avrà così a disposizione uno strumento in più per poter affrontare la difficile situazione che sta vivendo la città di Messina.

“Iniziative come questa – commenta il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – ci fanno sentire onorati di servire la città di Messina in un momento così difficile. La catena di solidarietà umana ha contraddistinto queste settimane e sono in tanti i cittadini e le associazioni che si sono spese a sostegno del nostro ospedale. Voglio ringraziare il Rotary nei suoi tre distretti cittadini per questo importante gesto di solidarietà che servirà in concreto a rendere la nostra struttura ancora più efficiente nella lotta al covid-19.”

