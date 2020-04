Coronavirus: Grimoldi (Lega), ‘scandaloso Gori, infanga Lombardia sulla Rai’

12 Aprile 2020 22:24

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “Venerdì il premier Conte che attacca l’opposizione a reti unificate, stasera in prima serata su Rai2 ecco il duo Fabio Fazio-Giorgio Gori che infanga la Regione Lombardia senza contraddittorio sul questioni sanitarie”. Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

“Comprendiamo la frustrazione di Gori, che non ha ancora digerito la sonora sconfitta alle Regionali contro Attilio Fontana nel 2018, ma speculare sul virus è vergognoso come erano vergognosi i suoi pranzi nei ristoranti cinesi quando sosteneva che l’unico virus fosse quello del razzismo. Ed è scandaloso – conclude – che il servizio pubblico pagato dai contribuenti diventi strumento di propaganda politica ed elettorale della maggioranza”.