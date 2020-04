Coronavirus, grazie ai Carabinieri pensione a domicilio per migliaia di anziani over 75. D’Uva: “Orgoglioso di questa Italia”

7 Aprile 2020 16:29

Il deputato messinese D’Uva: “Altra grande prova di uno Stato solidale che tutela i più fragili. Orgoglioso di questa Italia”

“Migliaia di anziani over 75 riceveranno la pensione direttamente a casa per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus. Complimenti a Poste Italiane e Arma dei Carabinieri per questo accordo. Altra grande prova di uno Stato solidale che tutela i più fragili. Orgoglioso di questa Italia”.

Così su Twitter il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva nel commentare l’accordo stipulato tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri che permette ai cittadini over 75 di poter ricevere gratuitamente la pensione nel proprio domicilio delegando al ritiro i Carabinieri.

