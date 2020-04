Coronavirus, Graziano (Pd): “Santelli ritiri l’ordinanza e tuteli la salute dei calabresi”

30 Aprile 2020 11:54

“La presidente Santelli dovrebbe mettere davanti a tutto la tutela della salute dei cittadini calabresi invece si piega ai giochi politici del centrodestra nazionale, firmando un’ordinanza non in linea con le misure governative che entreranno in vigore il 4 maggio. E’ un atto di grande irresponsabilità. Ritiri subito il provvedimento”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano. “La Santelli ignora – aggiunge Graziano – che l’ultimo dpcm è stato varato sulla base dei pareri formulati dal Comitato tecnico scientifico nazionale. Sappiamo bene che c’è bisogno di far ripartire l’economia e in particolare quei settori che ormai sono in grande difficoltà dopo due mesi di chiusura ma bisogna farlo in sicurezza per la salute di esercenti e avventori”.