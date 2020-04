Coronavirus, Gratteri: “evitare che i soldi degli aiuti vadano alle mafie”

13 Aprile 2020 12:55

Coronavirus, le parole del Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri a Sky TG24

“Bisogna fare in fretta, ma c’e’ il pericolo che i soldi degli aiuti vadano in mano alle mafie, certamente. Per questo, per quanto riguarda i lavoratori in nero, ho parlato con l’Anci, e per lo meno l’Anci calabrese e’ d’accordo: consegneranno gli elenchi ai Prefetti, che li distribuiranno alle forze dell’ordine che li visioneranno per evitare che evasori totali, gente ricca che sulla carta risulta nullatenente, incassi questi soldi“. Lo ha detto a Sky TG24 il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. “Per quanto riguarda le aziende – ha aggiunto Gratteri – e’ necessario, anche in questo caso, questo tipo di controllo. Noi abbiamo le forze dell’ordine che sul territorio hanno un controllo capillare, abbastanza diffuso. Possiamo utilizzare questa grande conoscenza per interagire con chi deve distribuire questi soldi, con chi va a fare gli elenchi per vedere chi ha bisogno e chi no”. “In paesi di 5000 abitanti – ha proseguito Gratteri -, di cui ad esempio e’ piena la Calabria o la Sicilia, a una stazione dei carabinieri bastano 48 o 24 ore per controllare. Non si ritarda di molto, al massimo di 48 ore. In paesi piu’ grandi ci sono le Compagnie, la Guardia di Finanza, la Questura. E’ piu’ il parlare che il fare. Intanto mandate questi soldi, nel contempo mandate questi elenchi alla Prefettura e in 48 ore si e’ in grado di stabilire chi e’ evasore totale e avrebbe la possibilita’. Sarebbe una grande occasione di controllo, per far emergere il lavoro nero, finirla con questo sfruttamento che dura da secoli. Questo e’ un momento importante, consideriamolo uno spartiacque, pero’ e’ ovvio che per fare queste cose ci vuole volonta’, coraggio, liberta’, non e’ una cosa semplice”. “Sono molto vicino alle persone che hanno bisogno e ai poveri – ha detto ancora il Procuratore di Catanzaro – soffro quando li vedo ma al contempo mi arrabbio perche’ non e’ possibile che nel 2020 ancora succedano questi sfruttamenti, ma soprattutto perche’ non incominciamo a discutere anche il mercato. Non e’ possibile che le arance della Calabria vengano pagate trenta centesimi e poi al mercato di Milano costino due euro e cinquanta“.