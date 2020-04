Coronavirus: Graffagnini (Anav Sicilia), ‘ per noi importante sicurezza dei viaggiatori’

30 Aprile 2020 20:27

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – ‘L’Associazione ha elaborato il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e sugli autobus”. Con queste parole il Presidente dell’Anav Sicilia Antonio Graffagnini ha comunicato ed inviato alle aziende associate che effettuano servizi di linea regionale extraurbani ed urbani, servizi di linea nazionali e servizi di noleggio autobus con conducente, il Protocollo aziendale anticontagio che contiene le indicazioni organizzative per il personale e per l’utenza per la gestione della Fase 2 nell’ambito del trasporto persone su autobus, in attuazione delle linee guida del Governo Nazionale. “Tali regole, frutto di un serrato lavoro di confronto tra l’associazione, Confindustria, i sindacati e la comunità scientifica sono state sintetizzate in una infografica di facile lettura, che sarà esposta su tutti gli autobus delle aziende associate e nelle relative pertinenze come i capolinea, i punti vendita dei biglietti, che esprime una sintesi grafica e di testo delle raccomandazioni poste a carico dei passeggeri”.

‘Abbiamo invitato tutte le aziende associate”, continua il Presidente Antonio Graffagnini, “ad adottare senza indugio il nuovo Protocollo aziendale anticontagio nel rispetto delle procedure previste dal DPCM del 26 aprile 2020, garantendo tutte le azioni che possano tutelare la salute dei nostri viaggiatori e del nostro personale viaggiante, perché in questo difficilissimo momento è sempre di più fondamentale garantire sicurezza e rispetto delle procedure sanitarie a tutti i viaggiatori che intenderanno tornare a viaggiare in autobus”.