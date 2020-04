Coronavirus, Giorgia Meloni: “Calabria non può aspettare che epidemia finisca al Nord, è ricchezza che se ne va. Il Sud può riaprire prima”

30 Aprile 2020 22:36

Coronavirus e Fase 2, Giorgia Meloni si schiera al fianco della Calabria e della Presidente Jole Santelli

La Calabria anticipa la Fase 2 rispetto al resto d’Italia. La pandemia del Coronavirus nella Regione non è mai arrivata, questo ha spinto la governatrice Jole Santelli (dopo un confronto coi consiglieri regionali) a emanare un’ordinanza con un misure restrittive leggermente meno rigide rispetto al Dpcm annunciato dal Premier Giuseppe Conte. Stasera Italia su Rete4 condotto da Barbara Palombelli, Giorgia Meloni si è schierato alla Presidente calabrese: “ritengo che le Regioni non si debbano trattare alla stessa maniera. In Calabria, come in Basilicata, o altre zone del Sud, la diffusione del virus non si è presentata. Non ha senso trattare alcune province del meridione come i focolai del Nord. È ricchezza che se ne va. Io sono stata la prima a chiedere il lockdown, adesso il Coronavirus abbiamo imparato a conoscerlo e siamo capaci a limitarlo. I presidenti di regione rispondono agli interessi della propria regione”, ha concluso Giorgia Meloni.