Coronavirus, Gimmanco: “In Sicilia pretestuosa polemica contro Musumeci, dovrebbero ringraziarlo”

4 Aprile 2020 17:29

Giammanco: “Il Presidente Musumeci sta solo tentando, compatibilmente con le sue facoltà, di tutelare al meglio i siciliani da questa drammatica pandemia”

“Rispediamo al mittente la polemica faziosa e pretestuosa indirizzata al nostro Presidente Musumeci. La Sinistra lo accusa di rivendicare pieni poteri, quando dovrebbe solo ringraziarlo per aver sollevato il tema dell’attuazione dell’art. 31 dello Statuto Siciliano. Norma di rango costituzionale che i governi di centro-sinistra, che negli anni si sono susseguiti alla guida della nostra Regione, hanno colpevolmente ignorato.

Il Presidente Musumeci sta solo tentando, compatibilmente con le sue facoltà, di tutelare al meglio i siciliani da questa drammatica pandemia, e da ogni altro possibile futuro disastro, nel pieno rispetto dello Statuto siciliano” così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e Vicepresidente azzurra in Senato.

“La polemica per la polemica– prosegue – appare ancora più sterile se si pensa che il Governo Conte ha emanato provvedimenti fortemente compressivi delle libertà costituzionali utilizzando lo strumento dei dpcm anziché puntare più correttamente sui decreti legge, un mezzo che quantomeno garantisce un controllo successivo da parte del Parlamento. Una scelta, quella del Presidente del Consiglio, stigmatizzata da diversi costituzionalisti che adesso, a ragion veduta, difendono l’operato di Musumeci. Pd e grillini, anziché giocare a fare gli esperti di diritto, si preoccupino del modo inadeguato in cui l’Esecutivo che sostengono sta gestendo l’emergenza” conclude Giammanco.

