Coronavirus: Gentiloni, ‘dati disoccupazione Usa stimolo a reagire subito’**

5 Aprile 2020 18:24

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “L’impennata in due settimane dei numeri americani sulla disoccupazione conferma la necessità di reagire subito e in modo coordinato alle conseguenze economiche della pandemia”. Lo scrive in un tweet il commissario Ue per l’economia, Paolo Gentiloni.

