Coronavirus: Generali attiva 100 mln finanziamenti per pmi (2)

(Adnkronos) – Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, ha spiegato che “le conseguenze della pandemia stanno paralizzando il tessuto economico e da parte nostra abbiamo cercato di mettere in moto il più velocemente possibile uno strumento innovativo che riuscisse ad avvicinare il risparmio alle esigenze delle aziende in difficoltà”.

L’emissione curata da Credimi, continua ossa, “unisce in uno sforzo comune le forze del sistema finanziario, potendo contare sulla copertura all’80% dal Fondo di Garanzia pubblico e ora anche sul prezioso contributo del Gruppo Generali tramite il Fondo a disposizione dell’emergenza, che fa da volano al sistema e consente di portare ulteriori garanzie alla clientela nell’operazione”.

Un’analisi di Credimi su un campione rappresentativo di Pmi italiane stima che il fatturato 2020 si contrarrà del 20-60% in funzione dei diversi settori e aree geografiche. Il 48% delle imprese presenterà un Ebitda negativo, corrispondente a un flusso di cassa altrettanto negativo. Il 23% delle imprese, anche senza alcuna contrazione del credito, avrà una disponibilità di linee di credito non sufficiente a compensare la riduzione del flusso di cassa.

