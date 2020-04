Coronavirus: Gallera, ‘sindaci Pd? Istituzioni devono lavorare insieme’**

2 Aprile 2020 08:24

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Le richieste e la polemica dei sette sindaci Pd contro la Regione Lombardia “non sono una bella immagine, noi abbiamo dovuto affrontare una guerra”. Lo dice l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, intervistato da Telelombardia.

“In questo momento le istituzioni devono lavorare insieme. Noi, al di là di alcuni momenti, abbiamo capito le difficoltà del Governo nazionale, non abbiamo voluto fare polemica, e i cittadini vogliono un messaggio compatto delle istituzioni e soluzioni ai problemi”.

I sindaci sono “in contatto costante e diretto con il presidente Fontana, ci sono tutte le settimane videoconferenze con loro. Li abbiamo incontrati la prima volta domenica 23 febbraio, per dire la tempestività del coinvolgimento”. A fronte di questo, “vedere che scrivono cose strumentali e attacchi politici non dà una buona immagine, ma giudicheranno i cittadini”.

