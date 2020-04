Coronavirus: Gallera, ‘senza mascherine per tutti e sicurezza Lombardia non apre’

19 Aprile 2020 22:50

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – “Noi ripartiamo secondo le indicazioni della scienza, in modo molto scaglionato. Si riaprirà solo nella massima sicurezza: tutti devono avere le mascherine, i guanti, deve essere misurata la temperatura prima di entrare a lavoro, non potremo avere gli assembramenti sui mezzi pubblici. Se si realizzano queste condizioni apriamo, altrimenti no”. Così Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare precisa, ospite della trasmissione tv ‘Che tempo che fa’ a quali condizioni riapriranno le attività in Lombardia a partire dal prossimo 4 maggio.