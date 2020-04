Coronavirus: fonti p.Chigi, programma per ripresa buona parte attività

18 Aprile 2020 21:24

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Si sta lavorando a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza. Un programma che integri una gestione organizzata de coordinata delle attività industriali, della logistica, dei trasporti che tenga sotto controllo la curva epidemiologica nella prospettiva di un controllo della sua risalita senza che si torni ad affrontare situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere”. E’ quanto emerge da fonti di Palazzo Chigi, in relazione alla riunione del pomeriggio tra il premier Giuseppe Conte, alcuni ministri, una delegazione del comitato tecnico scientifico e della task force per la ripresa guidata da Vittorio Colao.