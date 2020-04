Coronavirus, focolaio a Villa Torano: tamponi a tappeto nel cosentino per circoscrivere il contagio

14 Aprile 2020 22:56

Centinaia i tamponi effettuati: potrebbe trattarsi del più vasto focolaio della regione, ma lo screening a tappeto è il metodo migliore per circoscrivere il rischio di contagio

Chissà da quanti giorni il Coronavirus circolava indisturbato per i corridoi di Villa Torano, casa di cura situata nell’omonimo comune cosentino, nella quale vi sono ospiti e dipendenti provenienti da diversi comuni limitrofi. Il caso è scoppiato ieri, giorno di Pasquetta, quando un’anziana ospite ha avuto problemi respiratori gravi e dopo il ricovero all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza è risultata essere positiva al Covid-19. Da quel momento la macchina sanitaria si è messa in moto e si è deciso di fare tamponi a tappeto: solo oggi ne sono stati fatti oltre 150 ad ospiti, dipendenti, parenti e altre persone che hanno avuto contatti con questi ultimi, come corrieri e altri soggetti ritenuti a rischio. Come si può vedere dalla foto a corredo dell’articolo, la fila di auto, proprio all’uscita autostradale di Torano, era lunghissima: tutti in coda, per ore, in attesa del tampone. Un metodo sicuro,quest’ultimo, per circoscrivere i contagi e limitare al minimo il pericolo di diffusione del virus.

Intanto il comune di Torano è stato chiuso per decisione della regione. Ma non è l’unica cittadina coinvolta nella vicenda: un caso accertato, infatti, è stato registrato nella vicina Bisignano, due ad Acri, uno a Luzzi e uno a Santa Sofia d’Epiro, tutti collegati a Villa Torano. Domani, probabilmente, arriveranno i numeri ufficiali dei test effettuati oggi. I positivi, in base a quanto si apprende dalle istituzioni locali, sarebbero oltre sessanta. A confermarlo è anche una nota ufficiale pubblicata dal comune di Bisignano: “Stiamo seguendo con apprensione e massima attenzione la vicenda di Villa Torano, rimanendo in costante contatto con l’ASP e con la struttura sanitaria. I casi di positività sono elevati ed interessano diversi paesi del nostro comprensorio. Al momento c’è stato comunicato dall’ASP 1 caso di positività al COVID-19 di un soggetto residente nel comune di Bisignano, a cui manifestiamo la nostra vicinanza e che è già stato messo in quarantena. Le sue condizioni di salute sono monitorate dalle autorità sanitarie e sono state attuate tutte le procedure per tutelare la sua sicurezza e quella della nostra comunità. Vi daremo altre informazioni in caso di ulteriori aggiornamenti sull’esito dei tamponi che ancora in questo momento vengono effettuati. È un momento difficile per tutto il nostro territorio, ma vi invitiamo alla calma e a rispettare rigorosamente tutte le norme precauzionali imposte”.

Una situazione non semplice, dunque, ma che grazie all’alto numero di tamponi effettuati oggi si spera possa risolversi in maniera positiva e ci si augura più indolore possibile, nonostante l’apprensione che in queste ore ha colpito i cittadini di quel territorio e nonostante – se i numeri palesati oggi dovessero essere confermati – possa trattarsi del più vasto focolaio della regione.