3 Aprile 2020 12:43

Coronavirus: flash mob con dedica dei bimbi ai nonni lontani, si può usare una maglia vecchia e colorarla come si vuole

Bella idea di una mamma di Reggio Calabria che vive a Londra e di una serie di genitori e pedagogisti italiani: “in questo momento di difficoltà e distanze che coinvolgono tutto il mondo, e in cui i flash mob confortano, distendono le tensioni, ci fanno sentire tutti fratelli, dopo aver letto della notizia del bimbo che voleva fare recapitare un disegno alla nonna, abbiamo pensato di organizzare con un gruppo di altre mamme e pedagogisti d’Italia, un flash mob per domenica, ma si può ovviamente estendere oltre. La nostra idea è una dedica dei bimbi e ragazzi, ai nonni o ai cari lontani (anche se nella stessa città). Si può usare una maglia vecchia e colorarla come si vuole. soggetti fissi sono: l’arcobaleno che finisce nel cuore con dentro la scritta ad esempio “nonni” e la scritta: distanti ma vicini. Alla fine per chi vorrà, verrà realizzato un video delle maglie o dei momenti in cui vengono indossate per condividerle con i propri cari”.

