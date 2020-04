Coronavirus: Fitoussi, ‘bond perpetui non la migliore soluzione, servono eurobond’

22 Aprile 2020 14:34

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – I bond perpetui, che non richiedono il rimborso del capitale – anche se prevedono il riacquisto o il riscatto delle obbligazioni a discrezione dell’emittente – per il finanziamento del Fondo europeo per la ripresa “non sono la migliore soluzione. Non capisco perché non potremmo adottare la soluzione migliore per far fronte ad una crisi di una gravità estrema e inaudita che sarebbero gli eurobond che sarebbero acquistati sul mercato primario dalla Bce”. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all’istituto di studi politici di Parigi e all’Università Luiss di Roma, alla vigilia del Consiglio Ue e commentando la proposta fatta tra gli altri da George Soros sui bond perpetui in modo da finanziare il Fondo Ue per la ripresa.

Per Fitoussi “i bond perpetui, che non richiedono il rimborso del capitale e che prevedono il pagamento degli interessi con cadenza regolare, costerebbero relativamente caro. Non capisco molto quali potrebbero essere i vantaggi di un simile strumento. Perché dobbiamo far fronte ad un costo piuttosto che scegliere uno strumento che non costerebbe nulla. L’unico modo per non dover pagare sarebbe che la Bce, sul mercato primario, acquistasse gli eurobond emessi dal Fondo. Questa soluzione – osserva l’economista francese – non peserebbe sui budget”.