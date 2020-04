Coronavirus: Fitch taglia rating Italia a ‘BBB-‘, outlook stabile

28 Aprile 2020 22:20

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Fitch taglia il rating dell’Italia portandolo da ‘BBB’ a ‘BBB-‘. L’outlook è stabile. Lo rende noto l’agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolineando che la prossima data di revisione del rating per l’Italia è programmata per il 10 luglio 2020 ma Fitch ha ritenuto “che gli sviluppi nel Paese comportino una modifica rispetto alla data programmata”. Il taglio al rating, sottolinea l’agenzia, “riflette il significativo impatto della pandemia Covid-19 sull’economia italiana” che nel 2020 secondo Fitch dovrebbe registrare un calo dell’8%.