Coronavirus: Fico, ‘Parlamento Italia è quello che sta lavorando di più in Ue’

29 Aprile 2020 20:35

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Un Parlamento sospeso? “E’ un’accusa che rigetto: il Parlamento in questo momento difficile sta lavorando più di tutti gli altri in Europa”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al Tg5, replica alle accuse di un Parlamento che ha delegato le sue funzioni al governo.

“Le forze politiche all’interno delle commissioni dialogano, possono alla fine arrivare a un parere discordante ma si sta lavorando – prosegue – si stanno approvando e mandando avanti i decreti che vengono convertiti in legge, quindi c’è un lavoro forte e sostanziale al 100%”.