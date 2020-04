Coronavirus: Fico e presidenti Parlamenti Ue, ‘Eurozona mobiliti risorse eccezionali’

7 Aprile 2020 15:35

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “La gravità della situazione richiede, nella logica dello spirito di solidarietà, che costituisce uno dei fondamenti dell’integrazione europea, la mobilitazione di risorse senza precedenti, specialmente nell’Eurozona”. E’ quanto si legge in una lettera inviata alle principali autorità dell’Ue su iniziativa del presidente della Camera, Roberto Fico, e sottoscritta da dieci presidenti di Parlamento.

“Occorrerebbe ragionare e operare con lungimiranza -sostengono gli autori del documento- avendo come riferimento quel principio di condivisione, solidarietà e cooperazione che ha ispirato la nascita dell’Unione europea”.

“E’ fondamentale che i parlamenti nazionali svolgano un ruolo attivo anche nella definizione a livello europeo di soluzioni adeguate per garantire il superamento dell’emergenza, che mette in gioco la tutela dei nostri valori comuni, dei diritti e delle libertà fondamentali e la tenuta stessa dei nostri modelli sociali”.

