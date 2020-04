13 Aprile 2020 16:26

Coronavirus, festa in casa dell’amico positivo: 6 ragazzi denunciati. La segnalazione dei vicini nella giornata di Pasqua per la musica e le urla

Ha dell’incredibile quanto successo ieri a Lodi nel giorno della Santa Pasqua al tempo del Coronavirus. Un gruppo di amici ha organizzato una festa a casa di una persona positiva al virus: il tutto è avvenuto in un condominio di viale Quattro Novembre. Pensavano di farla franca tre ragazze e tre ragazzi ma le urla e la musica ad alto volume hanno costretto i vicini a chiamare le forze dell’ordine, i quali, arrivati sul posto scoprono che il padrone di casa è positivo al coronavirus ed in isolamento domiciliare. Ovviamente tutti denunciati per violazione del Testo Unico delle leggi sanitarie. Ai sei, che non hanno considerato che oltre al pericolo di contagiarsi tra loro potrebbero anche contagiare a loro volta i familiari, è stata imposta la quarantena.