23 Aprile 2020 23:01

Coronavirus, la proposta di un agente di commercio: “suolo pubblico gratuito a bar e ristoranti nella fase 2. Incrementare spazi all’aperto per mantenere le distanze sociali”

“La fase 2 per l’emergenza Covid-19 è ormai alle porte. A breve, ci sarà la riapertura di molti locali pubblici, tra cui bar e ristoranti. Le nuove norme restrittive, obbligheranno gli esercenti al distanziamento interpersonale dei loro clienti. Molti locali hanno spazi esigui, che non permetterebbero ai titolari delle attività di poter essere operativi come prima“. E’ quanto scrive in una nota l’agente di commercio, Antonio Gentile. “Come operatore del settore -prosegue- conosco bene le difficoltà che stanno attraversando in questa emergenza bar e ristoranti, le quali necessitano un supporto da parte della nostra politica locale per poter ripartire. Una soluzione sarebbe quella di poter usufruire, ove fosse possibile, degli spazi esterni adiacenti a quei locali che ad oggi non possiedono “gazebi o tavoli”, a titolo gratuito fino ad agosto”.