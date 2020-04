Coronavirus: Faraone, ‘urge intervento governo su cassa integrazione’

26 Aprile 2020 16:10

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Cassa integrazione pagata a tutte le aziende, per tutti i lavoratori fino alla fine del #lockdown. Senza distinzioni per qualifica, dimensioni delle aziende, del lavoro svolto e delle regioni di insediamento. Un provvedimento utilissimo adottato dal governo che, però, nell’applicazione concreta, non ha visto riscontrato l’intendimento egualitario immaginato”. Lo scrive su Facebook il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone.

“Urge un intervento del governo per rendere veramente democratico lo strumento e per accelerare i tempi dei pagamenti. Lo abbiamo proposto e continueremo a farlo fino allo sfinimento, stop stupidità burocratica e unico ammortizzatore per tutti i lavoratori senza alcuna distinzione”.