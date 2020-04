8 Aprile 2020 08:51

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Ieri per la prima volta i numeri hanno iniziato a fare vedere una luce, fioca ma c’è. Quei numeri coincidono con l’aver abbattuto la barriera dell’uno, cioè ogni positivo comincia a contagiare meno di una persona. Ora dobbiamo arrivare a 0,5, 0,6, alcune regioni iniziano ad essere in quella zona lì, però dobbiamo fare qualche altro sacrificio”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

