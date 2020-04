Coronavirus, ecco la nuova ordinanza del sindaco di Capo d’Orlando: sì alla corsetta, no alle passeggiate

19 Aprile 2020 20:16

Il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, sulla scorta del provvedimento adottato ieri da Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza che allenta le misure restrittive in città. L’ordinanza è valida fino al prossimo tre maggio

“Dobbiamo procedere in modo graduale ed attento sulla strada del ritorno alla normalità e per fare questo, come sempre, c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Siamo in un momento ancora delicato dell’emergenza sanitaria e per questi provvedimenti mi ispiro al principio di gradualità della loro adozione. Dobbiamo evitare in ogni modo gli assembramenti. Non possiamo passare dalla quarantena al liberi tutti in un colpo solo: non ci sono le condizioni“. A dirlo è il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì che, sulla scorta del provvedimento adottato da Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza che allenta le misure restrittive in città. L’ordinanza è valida fino al prossimo tre maggio. Ecco cosa prevede:

Cura di orti e terreni

E’ consentita, solo nei giorni feriali, la cura degli orti e dei terreni agricoli. Se questi si trovano in un comune diverso dalla residenza dell’interessato, lo spostamento è ammesso una volta al giorno da parte di un solo componente del nucleo familiare.

Consegne a domicilio nei festivi

Le domeniche e nei giorni del 25 aprile e dell’1 maggio sono consentite le consegne a domicilio dei prodotti alimentari, dei combustibili per la cucina e il riscaldamento.

Uscite da casa

Per quanto riguarda le uscite da casa, le persone affette da disabilità intellettive o motorie possono compiere una camminata nei pressi della propria abitazione con l’assistenza di un accompagnatore.

Le uscite per consentire i bisogni fisiologici dei cani da compagnia sono ammesse non oltre i 300 metri delle abitazioni.

Jogging

È consentita l’attività di jogging individuale non oltre i 500 metri dalla propria abitazione e sempre nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona.

Nel corso della settimana il sindaco adotterà un nuovo provvedimento per consentire le uscite, sempre nei pressi delle abitazioni, a coloro che soffrono di determinate patologie e hanno quindi l’esigenza di camminare all’aria aperta.