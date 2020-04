Coronavirus e tracollo del turismo: la deputata messinese Siracusano (FI) propone il “Bonus estate al Sud”

23 Aprile 2020 19:51

La deputata azzurra: “Nelle regioni del Sud e anche nella mia Messina gli imprenditori aspettano l’estate con la speranza di poter almeno in parte colmare le gravissime perdite economiche di questi mesi. Il governo deve intervenire subito”

Bonus estate al Sud. È la proposta della deputata messinese di Forza Italia Matilde Siracusano per le attività imprenditoriali stroncate dall’emergenza coronavirus. “Tutte le attività imprenditoriali che ruotano attorno al turismo sono in grandissima difficoltà, e non conoscono ancora tempi e modalità della loro ripartenza. In ogni caso vengono da settimane caratterizzate da zero fatturato e vanno incontro ad una stagione estiva complicatissima -commenta la deputata azzurra–Il governo, fino a questo momento, è intervenuto con troppa timidezza. Pochi soldi, qualche bonus, la promessa di prestiti agevolati. Ma nulla di più”. Secondo la deputata “occorrerebbe un supporto serio e concreto per gli imprenditori di questo settore. Risorse a fondo perduto, cassa integrazione straordinaria, aiuti ai lavoratori stagionali. Nelle regioni del Sud, in modo particolare – in Campania, in Calabria, in Puglia, in Sardegna, in Sicilia, e anche nella mia Messina -, intere famiglie di albergatori, ristoratori, balneari, aspettano i mesi di luglio e di agosto con la speranza di poter in parte colmare le gravissime perdite di questi mesi. Speriamo di poter fare le vacanze e su questo il governo deve intervenire subito. Chiarezza sulle regole, sui protocolli di sicurezza, e incentivi e sgravi fiscali per le famiglie affinché scelgano le mete italiane per passare qualche settimana di auspicabile relax. Per le regioni meridionali propongo un ‘bonus estate al Sud’, un aiuto in più per territori già cronicamente in grande difficoltà e che spesso hanno nel turismo l’unica fonte di sviluppo economico”.