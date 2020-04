Coronavirus e ritardi sui risultati dei tamponi, le precisazioni dell’Asp di Messina: “Non dipende da noi”

6 Aprile 2020 17:29

Coronavirus, la mancata comunicazione dei risultati dei tamponi non dipende dall’ASP di Messina. La Paglia: “I ritardi sono anche dovuti alla impossibilità di fare esami a pieno regime presso il Laboratorio di biologia molecolare dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto”

Il direttore generale dell’Asp Paolo La Paglia risponde alle polemiche dei sindaci della provincia di Messina in merito ai ritardi nelle comunicazioni dell’esito dei tamponi. “Pervengono da parte dei Sindaci della provincia numerosi solleciti in merito alla notifica dei risultati dei tamponi rinofaringei, effettuati ai soggetti entrati nel territorio della Regione Sicilia che si trovano a ridosso della conclusione del periodo di quarantena, di cui alla ordinanza contingibile ed urgente n.7 del 20/3/2020”.

“Si fa presente– spiega La Paglia-che le comunicazioni ai Sindaci sono conseguenti all’acquisizione dei risultati ufficiali e i ritardi non dipendono da questa Azienda Sanitaria Provinciale, che ha già effettuato oltre 3500 tamponi; per circa mille tamponi si è ancora in attesa dei referti da parte del Policlinico di Messina.

I ritardi- prosegue La Paglia- “sono anche dovuti alla impossibilità di fare esami a pieno regime presso il Laboratorio di biologia molecolare dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nonostante i “sofismi” posti in essere da qualcuno per aumentare gli “audience” mancano gli estrattori per eseguire molti esami rapidamente; il materiale non viene consegnato dalle ditte fornitrici a Barcellona ormai da molti giorni.

Questa è la sola realtà dei fatti!”

