Coronavirus: Dpcm, ‘chi è all’estero può rientrare al proprio domicilio’

27 Aprile 2020 01:52

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Chi rientra in Italia dall’estero deve comunicare “l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario”. Si legge nel Dpcm firmato stasera dal premier Giuseppe Conte. L’articolo 4 contiene un rimando all’articolo 1, lettera a che dispone le fattispecie per cui è possibile spostarsi. Tra queste, si legge, “è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.