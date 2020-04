Coronavirus: dl aprile, verso tetto a bonus 800 euro

29 Aprile 2020 00:11

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il governo sta valutando di mettere un tetto al bonus di 800 euro destinato agli autonomi. Secondo quanto trapela in queste ore, il bonus -passato da 600 a 800 euro- potrebbero non riceverlo tutti, come accaduto con il ‘Cura Italia’, si sta infatti valutando di inserire un tetto che potrebbe andare da 35mila a 50mila lordi sul reddito dichiarato lo scorso anno. Chi ha un reddito superiore, in sintesi, non ne avrà diritto.

Intanto, dopo le iniziali voci di un rinvio del dl, che di fatto non è ancora pronto, prende quota l’ipotesi di un decreto con le misure già pronte da portare in Consiglio dei ministri tra domani e giovedì, mentre il secondo decreto verrebbe approvato la settimana prossima. Il cosiddetto ‘spacchettamento’, per gli addetti ai lavori, citato oggi dal ministro Roberto Gualtieri nel corso dell’audizione in Senato.