Coronavirus: Di Giorgi (Pd), ‘Comuni in ginocchio, governo intervenga’

10 Aprile 2020 05:45

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – ‘L’epidemia del coronavirus sta mettendo in ginocchio i comuni italiani con il rischio serio di veder saltare tutta la rete di protezione sociale, dei servizi e delle attività economiche, che ruotano attorno ai loro bilanci. Il governo ed il ministro Gualtieri devono dunque intervenire immediatamente e con forza sfruttando tutta la flessibilità di bilancio che già ora la sospensione del patto di stabilità Ue permette agli Stati membri. Non possiamo mettere i ginocchio le nostre municipalità, umiliando i sindaci che sono in prima linea per mantenere, in un un momento difficilissimo, la coesione sociale del Paese”. Lo afferma la deputata del Pd Rosa Maria Di Giorgi, componente della commissione Cultura. ‘Se saltano i Comuni -avverte- salta la democrazia”.