Coronavirus: Di Battista, ‘da Renzi e Salvini sento puzza e voglia di governo tecnico’

16 Aprile 2020 22:35

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “A Draghi non interessa fare il premier, ma vedere come da Renzi a Salvini, tutti a sostenere Draghi, sento veramente puzza e voglia di governo tecnico”. Lo ha affermato Alessandro Di Battista in un’intervista a ‘Dritto e rovescio’ su Retequattro.