Coronavirus, Despar Messina e Federfarma donano prodotti alimentari alla Protezione Civile

“Aiutiamo tutti per aiutare tutti”. Despar gruppo Fiorino e Federfarma Messina hanno deciso di donare alla Protezione Civile di Messina prodotti alimentari di prima necessità per un importo pari a 10 mila euro

Despar Messina gruppo Fiorino e Federfarma Messina Associazione Provinciale dei titolari di farmacia della provincia di Messina, hanno unito le forze per contrastare i drammatici momenti in cui versano le famiglie più fragili (di Messina), decidendo di donare alla Protezione Civile di Messina prodotti alimentari di prima necessità per un importo pari ad €. 10.000,00.

Da questa donazione sarà possibile predisporre oltre 800 pacchi spesa che verranno consegnati direttamente dalla Protezione Civile di Messina alle famiglie bisognose .“In questi momenti dobbiamo certamente sforzarci tutti un po’ di più per garantire a chi ne ha bisogno, il maggior sostegno possibile, siamo consapevoli che tutto questo non basterà a risolvere i grandi problemi che stiamo vivendo e che abbiamo di fronte, ma sono certa che queste dure difficoltà le supereremo e insieme ce la faremo”- dichiara l’amministratore unico Desper MariaGrazia Fiorino “Nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vivere questo incubo che sicuramente segnerà le nostre vite, ma é nei momenti più difficili che,piccoli gesti di solidarietà servono a tenerci più uniti,farci capire che insieme ce la faremo a creare con forza e determinazione che contraddistingue un popolo laborioso come il nostro un futuro migliore” ha dichiarato il presidente FederFarma Messina Giovanni Crimi.

