Coronavirus: va in depressione per la quarantena e si toglie la vita sparandosi

21 Aprile 2020 12:30

Coronavirus: in depressione per la quarantena si suicida

E’ caduto in depressione fino a decidere di togliersi la vita sparandosi. E’ questa la triste realtà che ha visto protagonista un uomo di Vigevano (Pavia) che è rimasto chiuso in casa con l’anziana madre per la quarantena imposta dall’emergenza coronavirus. A darne notizia e’ oggi il quotidiano “La Provincia pavese”. L’uomo sino a poco tempo fa abitava in Liguria. Quando sono scattati i provvedimenti restrittivi decisi dal governo per limitare la diffusione del virus Covid-19, ha deciso di mettere in vendita la casa e il podere in Riviera e e si e’ trasferito a Vigevano (Pavia) per stare accanto a sua mamma. Evidentemente quella vita chiuso in casa, lontano dal mare e dalla natura, deve averlo prostrato psicologicamente. L’uomo si e’ tolto la vita sparandosi con una pistola regolarmente intestata a lui. Quando sua madre ha visto il corpo del figlio riverso a terra, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Vigevano e i medici del 118 che pero’ non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Prima di farla finita, l’uomo ha scritto una lettera con un messaggio nel quale motiva la sua tragica decisione: “Ho lasciato il paradiso in Liguria per finire in questo inferno”.