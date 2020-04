Coronavirus: da sabato stop alle richieste dei buoni spesa Messina Family Card

16 Aprile 2020 14:01

A seguito del tavolo tecnico tenutosi ieri, mercoledì 15, nella la sede della Protezione Civile del Comune alla presenza dell’Amministrazione, è stato determinato che da sabato 18, alle ore 20, sarà sospeso l’inserimento di nuove richieste per l’ottenimento della Family Card, al fine di procedere ai controlli sulle autocertificazioni pervenute, in merito ai redditi dichiarati e/o eventuali omissioni su misure emergenza COVID 19 già percepite. Alle ore 17 di giovedì 30, scadrà inoltre il termine per l’adesione da parte degli operatori economici, sulla piattaforma telematica, precisando pertanto che si procederà alla sottoscrizione delle convenzioni, relative agli esercenti che hanno inserito la richiesta entro il suddetto termine. Coloro che avessero difficoltà per impedimento fisico, a recarsi negli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, possono contattare la Società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri telefonici 320-0459542, 338-1039638 e 324-9076991, che metterà a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio.