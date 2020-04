1 Aprile 2020 21:53

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Il Mes lo si può considerare solo senza condizioni, non con condizioni affievolite: ma il Mes come strumento credo sia anche inapplicabile senza condizioni”. Lo dice Vito Crimi, capo politico M5S, a Tg2 Post.

“Per noi è uno strumento sbagliato all’origine e ancora di più è sbagliato oggi. E’ stato pensato per Stati che hanno difficoltà economiche. Questa invece è una crisi simmetrica che colpisce tutti alla stessa maniera”.

Valuta questo articolo