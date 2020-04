Cosenza: violano il decreto anti – Coronavirus per trasportare illegalmente novellame di pesce, sanzionati

6 Aprile 2020 10:54

Cosenza: violano il decreto anti – Coronavirus per trasportare illegalmente novellame di pesce, irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020

Nel corso della quotidiana attività di servizio di pattugliamento del territorio, finalizzata a riscontrare l’attuazione delle misure di contenimento disposte per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i Finanzieri della Tenenza di Corigliano Calabro hanno proceduto – nella notte del 3 aprile u.s. – al controllo di due persone le quali, senza apparente giustificato motivo, si trovavano a bordo di un furgone mentre percorrevano la SS106 Bis. Alla richiesta di chiarire le motivazioni della loro presenza sul posto, i soggetti non rappresentavano circostanze di necessità ed urgenza tali da giustificare la loro presenza in strada. A loro carico, pertanto, venivano irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ovvero il pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, da aumentarsi di un terzo per l’utilizzo del veicolo. Inoltre, durante la successiva ispezione dell’automezzo – il cui conducente non era in grado di esibire la patente di guida e, pertanto, sanzionato per violazione al Codice della Strada – le Fiamme Gialle rinvenivano un carico di trenta cassette di novellame di sarda (c.d. bianchetto), per complessivi chilogrammi 200, di cui la legislazione nazionale ne vieta in modo assoluto la detenzione, il trasporto ed il commercio. Pertanto, il soggetto dichiaratosi detentore del novellame, un rossanese di 46 anni, si rendeva responsabile anche della prevista violazione amministrativa, punita con il sequestro della merce e la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 ad € 30.000,00. Proseguono, a ritmo serrato ed in modo capillare, i controlli delle Fiamme Gialle cosentine sull’intero territorio della provincia, finalizzati al rispetto delle disposizioni volte a contenere l’espandersi della grave situazione epidemiologica in corso.

Valuta questo articolo