Coronavirus: Conte, ‘Paese non predisposto per simile emergenza, non è facile’**

10 Aprile 2020 20:42

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Non è assolutamente facile. Noi non abbiamo un paese predisposto, nato per gestire un’emergenza di questo tipo con uno Stato centralizzato e organizzato in vista di una tale emergenza che nessuno al mondo immaginava. Quello che dobbiamo fare è lavorare per erogare risorse a cittadini che sono in sofferenza e predisporci per sburocratizzare”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.