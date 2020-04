Coronavirus, il Premier Conte: “allenteremo le misure per convivere con il virus”

19 Aprile 2020 09:36

Coronavirus e Fase 2, Conte: “allenteremo le misure per convivere con il virus, informazioni certe nei prossimi giorni”

“Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure in modo da poter convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza tenendo sotto controllo la curva epidemiologica le condizioni di stress del sistema sanitario ospedaliero locale“, è quanto ha affermato il Premier Giuseppe Conte in un’intervista al Giornale di Milano. “Tutte le notizie che filtrano, le ipotesi che si fanno in questi giorni sono prive di fondamento”, evidenza Conte. “Nei prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro e quindi informazioni certe”, conclude il Presidente del Consiglio.