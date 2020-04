Coronavirus: Conte (Leu), ‘sostegno filiera latte bufala, a rischio oltre 11mila posti’

7 Aprile 2020 04:45

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “L’emergenza coronavirus sta determinando gravi problemi nella filiera della produzione di latte di bufala. Il fermo totale di tutte le attività di ristorazione, mense, alberghi e turistiche in genere, al quale va aggiunta la riduzione dell’80% delle esportazioni, ha avuto come effetto immediato un surplus enorme di prodotto”. Lo dichiara Federico Conte, deputato campano di Liberi e Uguali.

“Occorrono in una fase così difficile, fin dal prossimo decreto liquidità interventi di sostegno, non lineari ma mirati e specifici, che difendano l’importanza di questa importante filiera, che solo nel 2018 è valsa un fatturato di 700 milioni di euro, con esportazioni che raggiungono il 35% dell’intero valore, generando un giro d’affari di 1 miliardo e 200 milioni, con un indotto lavorativo di 11.200 addetti”.

