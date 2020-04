Coronavirus: Conte-capidelegazione su Fase 2, sul tavolo nodo riaperture

20 Aprile 2020 21:06

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Lunga riunione oggi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione. A quanto si apprende da fonti della maggioranza sul tavolo la Fase 2 e il confronto sul nodo riaperture. Italia Viva continua a spingere per la ripartenza tenendo insieme “tutela della salute e dell’economia” magari immaginando -sotto una regia nazionale- la possibilità di partire prima dove condizioni sanitarie (minor diffusione del contagio) e garanzie di sicurezza per i lavoratori possano permettere una graduale ripresa.

Inoltre, a quanto viene riferito, Teresa Bellanova avrebbe posto il tema del rispetto delle misure di sicurezza e le difficoltà che potrebbero incontrare le piccole aziende: se solo la metà dei lavoratori potranno essere impiegati per la questione del distanziamento, il governo dovrà farsene carico e sostenere i costi di questa “necessaria” riorganizzazione del lavoro o “assisteremo a una moria” di piccole imprese.