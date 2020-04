Coronavirus: Conte a governatori e sindaci, ‘siamo gia’ a lavoro su fase 2′

9 Aprile 2020 20:25

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Vi anticipo che stiamo già lavorando per la fase 2, per il ripristino delle attività produttive. Per farlo ci avvarremo anche di un pool di esperti che faranno parte di un gruppo di lavoro che dialogherà con il Comitato tecnico scientifico”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte ai governatori e i rappresentanti di Comuni e Province riuniti in conference call.