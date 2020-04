Coronavirus, i dati di oggi avvicinano il Sud ai contagi 0: in tutte le Regioni situazione estremamente positiva [GRAFICO]

7 Aprile 2020 19:14

Coronavirus, tutti i dati di oggi nelle Regioni del Sud

Al Sud Italia oggi è stata la giornata della svolta, verso la fine dell’epidemia di Coronavirus: i dati odierni sono migliori rispetto ad ogni rosea previsione, e confermano quanto già scritto nei giorni scorsi: nel Sud Italia l’epidemia è agli sgoccioli. Addirittura c’è una Regione in cui non ci sono nuovi casi da tre giorni: nel Molise, infatti, sia ieri che oggi ci sono stati “0 nuovi casi“: è la prima Regione d’Italia che sembra uscire dal tunnel. Pochissimi casi anche in Basilicata: oggi appena 4, ieri 9. E oggi i dati sono in calo in tutte le Regioni: in Sardegna 13 (ieri 15), in Calabria 16 (ieri 22), in Sicilia 51 (ieri 52), in Puglia 70 (ieri 127) e in Campania 90 (ieri 98).

Il grafico a corredo dell’articolo dimostra come il picco epidemico sia ampiamente alle spalle ormai ovunque: in Sicilia e in Molise è stato il 26 Marzo, in Calabria il 27 marzo, in Sardegna e Basilicata il 28 marzo, in Puglia il 30 marzo e in Campania il 2 aprile.

Quindi da ormai molti giorni i dati sono in netto calo, in tutte le Regioni del Sud, dove i numeri rimangono molto contenuti e non c’è mai stata alcuna criticità ospedaliera (addirittura in Calabria appena l’occupazione dei posti letto delle terapie intensive è ferma all’8%).

