Coronavirus, “i congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili”: il chiarimento del Governo sulla Fase 2

27 Aprile 2020 18:20

Tra i punti non chiari nel nuovo Dpcm del Governo sulla fase 2, ha fatto discutere l’argomento “congiunti”: importanti precisazioni sono state fatte in merito

Dopo le parole di Giuseppe Conte di ieri, adesso da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.

Una polemica nata dopo la conferenza stampa di ieri, in seguito alla quale il Premier Giuseppe Conte aveva spiegato che sarebbe stato possibile recarsi dai propri congiunti. “Avremo una conferma delle autocertificazioni all’interno delle regioni. Aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visite a congiunti, ma mirate nel rispetto delle distanze e con l’adozioni delle mascherine. Non sono consentiti ritrovi di famiglia, ma solo visite nel rispetto nelle normative. I divieti di assembramento rimarranno, non consentiamo party privati. Consentiamo l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, ma con rispetto di distanze e contingentamento delle chiusure”, ha affermato Conte.