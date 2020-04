Coronavirus: Codacons, esposto a procura Brescia su morti istituto Pontevico

14 Aprile 2020 14:03

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Il Codacons “al fine di verificare eventuali responsabilità penali in relazione al mancato rispetto delle norme di sicurezza” presenta un esposto alla procura di Brescia per quanto accaduto nell’istituto per disabili psichici di Pontevico dove nel pieno dell’emergenza coronavirus si registrerebbero “su oltre 320 pazienti, ben 22 decessi e 75% del personale contagiato. Numeri strazianti che pongono in luce una probabile nuova carenza di diligenza che ha portato al disastro”. Lo rende noto la stessa associazione.