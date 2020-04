Coronavirus, il racconto di Edmondo Cirielli: “il covid è un nemico subdolo, non ti molla facilmente. Per fortuna ne sono uscito”

14 Aprile 2020 23:35

“Il Coronavirus è un nemico subdolo, non ti molla facilmente. Per fortuna ne sono uscito. Ora mi sento bene e stanno bene anche la mia compagna e il nostro bambino. E’ stata una prova molto dura, anche psicologicamente“. Il questore della Camera e commissario di Fratelli d’Italia dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Edmondo Cirielli, racconta all’Adnkronos la sua lotta contro il virus

”Ieri ho fatto il secondo tampone ed è negativo”, afferma soddisfatto Cirielli, dopo oltre un mese di quarantena vissuta a casa “insieme alla compagna di vita Mara Campitiello e al piccolo Salvatore di qualche mese, entrambi risultati positivi al virus. Sono sicuro di aver contatto il virus, forse in Transatlantico, a Montecitorio, o semplicemente prendendo un caffè alla buvette”. Cirielli ammette: “ho avuto paura di non farcela per una malattia così aggressiva, con sintomi altalenanti che mi mandavano davvero al manicomio Stavo bene mezza giornata e molto male il resto. Un giorno andava meglio e quello successivo mi sentivo peggio. Sono stato tra i primi ad ammalarmi non solo in Campania ma a livello nazionale e all’inizio i medici davvero brancolavano nel buio. In tv, poi, sentivo tanti, soprattutto della mia età, che morivano… Sì è vero, ho temuto di non farcela e l’incubo ricorrente era di dover lasciare soli i miei figli, il piccolino”. “Tutto -sottolinea- è iniziato con un forte raffreddore, seguito, dopo un paio di giorni, dai classici sintomi influenzali: stanchezza, mal di testa, tosse forte, febbre, per qualche giorno 37.7-37.8, per poi scendere e arrivare a non superare i 37 gradi”.

“Poi -aggiunge- ho avuto una grande debolezza e conseguente spossatezza generale; un forte dolore alla nuca, e problemi gastrointestinali, gli ultimi a scomparire. Avevo appetito e forse questo mi ha aiutato, dormivo pochissimo”. “La famiglia – ammette- mi ha aiutato tantissimo, soprattutto la mia compagna: lei fa la ginecologa e da medico mi ha confortato, anche se stava peggio di me. E poi mio figlio, una vera gioia per il cuore, i bambini davvero ti danno la forza di andare avanti, di resistere. Con noi c’era pure Benedetta, 8 anni, la figlia di Mara: pure lei positiva ma grazie a Dio ha avuto solo un’influenza. Io che da carabiniere spesso ho rischiato la vita, devo dire che stavolta non è stato facile, ma ho lottato e ce l’ho fatta, pensando soprattutto al piccolo”.

”Certamente –racconta Cirielli- la fede mi ha aiutato. Io sono credente, ma non pregavo da tempo: l’ho fatto per mio figlio, che era positivo per colpa mia. Vederlo stare male, con il febbrone e problemi gastrointestinali, era come strapparmi il cuore. Dopo venti giorni è guarito. Non c’è stato bisogno di portarlo all’ospedale e la mia compagna, pur essendo positiva, ha sempre voluto allattarlo”.

“Dall’8 marzo –spiega- sono in isolamento a casa con la mia famiglia. Per il piccolo, tra i primi e pochissimi neonati ad ammalarsi di Covid-19 in Italia, ho avuto l’assistenza da parte della terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Nocera inferiore che ringrazio. Ci hanno seguito al telefono costantemente e sono venuti a fare una visita domiciliare al bambino, visto la gravità e urgenza del caso. Io, invece, sono stato in contatto con il primario del Cotugno. E solo quando non respiravo bene e mi sentivo debolissimo ho deciso di farmi portare all’ospedale a Napoli, dove la Tac ha accertato che non avevo la polmonite”.

“Solo oggi, per la prima volta –dice Cirielli- sono uscito per vedere a distanza, con mascherina e guanti, i mie altri due figli”. ”Non so quanto tornerò a Roma -aggiunge-. Voglio prima capire bene se si sa qualcosa in più sull’immunità della persona. Sono stato contagiato un mese fa. Di solito io sto molto attento ai contatti, non mi sono mai avvicinato a nessuno. Eppure sono stato tra i primi ammalati di Covid della Campania. Ci ho pensato a lungo. Secondo me mi sono ammalato per contatto. Forse in Transatlantico, a Montecitorio, o prendendo un caffè alla buvette…”. Un dato confortante, sottolinea, è che ”tutte le persone della Camera che hanno lavorato con me, una volta fatto il tampone, non sono risultate contagiate. Un giorno, sono convinto, si accerterà che il veicolo principale di contagio è il contatto”.

Cirielli racconta di aver ‘‘ricevuto molto affetto nel corso della quarantena”, ”tantissimi messaggi di solidarietà”e ”telefonate da parenti, amici e non solo”. Il deputato confida che due persone gli sono state particolarmente vicine: “Giorgia Meloni con la quale siamo molto amici da sempre e Silvio Berlusconi, che non sentivo da qualche anno”. ”Giorgia –racconta- mi ha chiamato spesso, è stata molto affettuosa, sono stato davvero contento. Una piacevole sorpresa è stata Berlusconi: nei primi 4-5 giorni della malattia, quello più duri, mi ha chiamato al telefono di continuo e non lo sentivo da 5-6 anni. Era preoccupato per me, ma soprattutto, per il mio piccolino”, conclude.