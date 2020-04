Coronavirus, il sindaco di Cinquefrondi: “a Villa Elisa 113 tamponi negativi”

6 Aprile 2020 18:52

Coronavirus, il sindaco di Cinquefrondi: “su 114 effettuati l’unico positivo è risultato essere l’operatore socio sanitario”

“Per fortuna anche gli ultimi tamponi hanno avuto esito negativo. Ricapitolando su 114 tamponi eseguiti, a seguito del paziente risultato positivo al Covid 19, 113 sono risultati negativi ed uno positivo (l’operatore socio sanitario che avevamo già comunicato nei giorni scorsi). L’attesa è stata lunga e stressante, tutto molto aggravato dal diffondersi di notizie false e prive di ufficialità. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con il sottoscritto in questa fase molto delicata“, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. “Bisogna ora più che mai tenere alta la guardia, rispettare tutte le regole perché, come abbiamo capito, il virus può arrivare in qualunque momento ed in qualsiasi posto. La collaborazione, in tutta questa vicenda, con la stazione dei Carabinieri e con la Casa di Cura Villa Elisa è stata massima e costante e ringrazio, inoltre, la direzione per ever applicato tutte le misure necessarie e previste. Voglio che arrivi tutto il calore, mio e di tutta Cinquefrondi, al paziente ed all’operatore risultati positivi e l’augurio di una pronta guarigione, un abbraccio (simbolico ma vero) anche a tutte le altre persone ed i loro familiari che sono stati coinvolti e che hanno passato ore e giorni di “pesante” attesa, ma con atteggiamento molto responsabile“, conclude Conia.

