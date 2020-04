Coronavirus: Ciampi (Pd), chiarezza su esami maturità in presenza’

24 Aprile 2020 00:08

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Su esame di maturità in presenza il ministro Azzolina e la commissione di esperti si esprimano rapidamente e chiaramente. Istituti, docenti e studenti devono prepararsi al meglio per organizzare e preparare lo svolgimento dei colloqui in sicurezza”. Lo afferma Lucia Ciampi, deputata del Pd e componente della commissione Cultura della Camera.